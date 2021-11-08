باحثة جزائرية على رأس قسم بحث وتطوير دواء الملاريا

قبل أسابيع قليلة من إعلان منظمة الصحة العالمية عن أول لقاح في العالم ضد الملاريا. سلطت بلجيكا مرة أخرى الرادار على الصيدلة الحيوية. وقسم البحث والتطوير في GSK لقاحات، برئاسة الباحثة الجزائرية جميلة لواحد.

وقالت الباحثة الجزائرية في حوارها مع صحيفة lechoإنها نشأت في الجزائر من عائلة جد بسيطة ولديها 6 إخوة. أما عن دراستها فقد اجتازت الشابة الجزائرية جميع المستويات الدراسية بنجاح. إلى مرحلة ما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة.

وأضافت “ذهبنا جميعًا إلى المدارس الثانوية أو الجامعة. كان والدي فخورًا بالعمل بجنون لضمان تعليم أطفاله. كما فعل ذلك في عطلات نهاية الأسبوع.”

وتحاول الباحثة الجزائرية ابتكار لقاح يضمن للمرضى الذين أصيبوا بورم بالفعل من عدم الانتكاس أبدًا.

وأشارت أن المشروع لم يتجاوز المرحلة الثالثة لكن الباحثة متفائلة: “ما زلت مقتنعة بأن هذا الحلم سيتحقق (…)”.

وتفخر الدكتورة جميلة لواحد بأن تكون جزءًا من صناعة الأدوية البيولوجية البلجيكية، التي لا تحسد عليها في الولايات المتحدة. بفضل شبكة تمويل مهمة، وجامعات مُدرجة في جميع أنحاء العالم، وقوى عاملة ماهرة.

وأضافت ” يمثل مركز أبحاث وتطوير اللقاحات Rixensart مركزنا التاريخي. تم تصنيع أكثر من 90٪ من لقاحاتنا بالتعاون مع شركاء بلجيكيين أو دوليين. في عام 2020 ، كان لدينا حوالي عشرين تعاونًا علميًا مع الجامعات البلجيكية”.

لماذا استغرق الحصول على لقاح الملاريا 30 عامًا؟

وفي ردها على هذا السؤال ردت الباحثة الجزائرية “هناك عدة خطوات لابتكار لقاح. الأول يتعلق بفهم العامل الممرض. الملاريا طفيلي، وليس فيروساً أو بكتيريا”.

وأضافت “ينتقل طفيلي الملاريا عن طريق البعوض، ويمر إلى الدم، ويصل إلى الكبد، حيث يتكاثر ثم يعود إلى الدم. ثم يلتقطه البعوض في النهاية. ويتخذ الطفيلي شكلاً مختلفًا في كل مرحلة من مراحل تطوره. ثم عليك تحديد الجزء الذي تريد استهدافه”.

وتابعت “نجاح لقاح الملاريا هو الابتكار الذي أحدثه ما يسمى المواد المساعدة. إنها تقنية طورتها شركة GSK في Rixensart والتي تنشط الجهاز المناعي بالاشتراك مع هذا الجزء من الطفيلي الذي حددناه. لقد كان أداءً مذهلاً ، سواء في بيولوجيا العامل الممرض أو على فهم الاستجابة المناعية التي يجب تحفيزها”.