باحثتان جزائريتان تفوزان بجائزة لوريال-يونسكو

منح برنامج لوريال-يونسكو جائزته المرموقة لخمس نساء من شمال إفريقيا من بينهم جزائريتان.

في الواقع ، خلال الحفل الذي نُظم في 8 ديسمبر 2022 ، أعاد برنامج L’Oréal-Unesco تكوين خمس عالمات. ومن بين هؤلاء باحثان جزائريان تمكنا من تمييز نفسيهما خلال هذا الحدث في المغرب.

ويتعلق الأمر بالباحثة بينازوز سارة، وهي باحثة في مجال علوم الحياة والبيئة. ولكن أيضًا في العلوم البيولوجية بجامعة هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

أما الثانية فهي أوشان ريمة، الباحثة من جامعة عبد الرحمن ميرا في بجاية، وأيضًا في مجال علوم الحياة والبيئة. وكذلك في علم الأحياء.

بالإضافة إلى هاتين الجزائرتين ، تمت مكافأة عالمات أخريات ، منهن مغربيتين وتونسية، من خلال نفس البرنامج.

وحصل هؤلاء الفائزون على جائزة المواهب الشابة، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف أورو لتمويل مشاريع ما بعد الدكتوراه.