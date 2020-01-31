باحثون سويسريون وبريطانيون: السكر علاج ضد الكورونا

مع انتشار وباء الكورونا، وإعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ دولية، يقول باحثون سويسريون وبريطانيون إن بإمكانهم إيقاف هذه الظاهرة بعلاج مبتكر.

ويتعلق الأمر بجزيئات سيكلوديكسترين، وهي مشتقة طبيعية من الجلوكوز، والتي قام الباحثون في جامعة جنيف وكلية الفنون التطبيقية الفيدرالية في لوزان وجامعة مانشستر بتعديلها.

وتشرح الدراسة ، التي نشرت في مجلة Science Advances، أن هذه المادة قادرة على تدمير العديد من الفيروسات، حيث تعمل على تعطيله بشكل لا رجعة فيه.

وقد طور الباحثون علاجا باستخدام السكر لتفشي الفيروس مثل القروح الباردة والتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية وزيكا.

وتم تطوير مواد جديدة مضادة للفيروسات مصنوعة من السكر لتدمير الفيروسات عند ملامستها، وقد تساعد في مكافحة تفشي الفيروس.

وقد تم بالفعل اختبار فعالية العلاج على فيروسات مختلفة: التهاب القصيبات ، حمى الضنك، القوباء، التهاب الكبد الوبائي، وغيرها.

في بيان صحفي نشرته EPFL ، تعتقد Valéria Cagno، من جامعة جنيف، أن العلاجات القائمة على السيكلوديكسترين يمكن تسويقها بسرعة لأنها شائعة الاستخدام بالفعل، لا سيما في صناعة الأغذية.

وفي دراستهم، يرى العلماء أن هذه الأدوية المضادة للفيروسات الجديدة يُشار إليها بشكل خاص على مكافحة الفيروسات الناشئة التي لا يوجد لها لقاح بعد، “مثل فيروس كورونا الأخير الذي يسبب القلق حاليًا في العالم.