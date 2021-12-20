باحث: أوميكرون قد يكون بداية نهاية كورونا.. كيف هذا؟

قال الباحث التونسي أحمد الرباعي إن متحور “أوميكرون” يبدو أقل خطورة على مستوى الأعراض. كما أضاف الباحث، أنه قد يكون مؤشرا على “بداية نهاية الفيروس وإضعافه”.

وأكد الرباعي في تصريح إعلامي أن “المشروع الذي انطلق منذ أكثر من سنة، هو بمرحلة متقدمة بـ80 بالمائة من أهدافه”. كما تابع “من الناحية العلمية والانعكاسات المجتمعية للدراسة والنصائح التي يمكن أن تنبثق عنها”.

و أضاف “أنجز المشروع الذي يساهم فيه خبراء بالفيروسات والوراثة و تحليل البيانات حاليا دراسة على 34 عينة في متابعة الفيروس”. كما “بينت أنه باختلاف المتحورات تختلف الأعراض علما أن متحور دلتا هو الطاغي حاليا في تونس في مستوى الإصابات”.

في حين اعتبر الرباعي أنه رغم سرعة الانتشار الكبيرة التي يتميز بها “أوميكرون” فإن الخوف الكبير “مبالغ فيه”. تابعا “وهو ما أكدته عديد المقالات العلمية الموثوق بها التي ارتكزت بالخصوص على محدودية خطورة الأعراض التي يفرزها”.

و يعتبر الرباعي باحث بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ومنسق البحث العلمي حول “كوفيد 19 والعوامل الوراثية المؤثرة في خطورة الإصابة”.

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وتسمي منظمة الصحة العالمية (WHO) متغيرات SARS-CoV-2 المثيرة للقلق و الاهتمام نسبة إلى الحروف اليونانية. و لن يكون “أوميكرون”، الذي يمثل الحرف الخامس عشر في الأبجدية اليونانية، هو المتحور الأخير لفيروس كورونا.

و يتوقع جون سيغريتي،أخصائي الأمراض المعدية بالمركز الطبي لجامعة راش، “أننا سوف نتجاوز سعة الأبجدية القديمة، التي تتكون من 24 حرفا.”

كما أكد، أن أفضل حماية ضد متحورات “دلتا” و”أوميكرون” هي التطعيم أو الحصول على جرعة معززة إذا مضى ستة أشهر. منذ أن أكملت الجرعات الأساسية للقاحات المتاحة ضد “كوفيد-19”.

في حين تشمل الخطوات الوقائية الأخرى للجميع ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إذا كنت مريضا.

ومع ظهور متحور “أوميكرون”، أصبح من المثير للاهتمام بشكل متزايد معرفة سبب استمرار فيروس كورونا في إظهار متحورات جديدة.

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