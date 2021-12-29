باحث جزائري يدرس تعويض المبيدات بحشرة اليعسوب

يقوم الباحث الجزائري راسم خليفة باجراء بحوث حول حشرة اليعسوب لاحتمال استبدالها بالمبيدات في المحاصيل الزراعية.

ويرى راسم خليفة باحث ما بعد الدكتوراه في علم البيئة الكمي في مركز أبحاث التنوع البيولوجي بجامعة كولومبيا البريطانية،

إن البشرية لا تزال تعتمد بشكل كبير على مبيدات الآفات للسيطرة على الآفات الحشرية.

وقال راسم لموقع Forbes، أن هذه المبيدات تعد المحرك الأكبر لتراجع الحشرات على مستوى العالم.

وأوضح أنه وفقًا لسلسلة من الأوراق البحثية الصادرة في أوائل عام 2021 ، يتراجع تنوع الحشرات في جميع أنحاء العالم بشكل حاد

في الأماكن ذات التأثير البشري الكبير،و تمت دراسة القليل في المناطق الأقل مأهولة بالسكان.

بالمقابل أوضح الباحث أن الحد من استخدام مبيدات الآفات مع الحفاظ على المحصول يمثل تحديًا، ويتطلب فهماً جيداً للعوامل الطبيعية التي يمكن أن تساهم في الحد من الآفات.

وأضاف: ” لقد تم التغاضي عن حشرات اليعسوب كمكافحة محتملة للآفات على الرغم من استخدامها المنتظم للأراضي الزراعية وقدرتها لتسبق مجموعة واسعة من الحشرات “.

يقول خليفة إن التحدي الأكبر هو أن عمله هو الإمساك ببعض أكبر الأنواع التي تطير بسرعة كبيرة ونادرًا ما تهبط.

وتابع:”أقوم بإجراء تحليلات جينية لبرازهم لتحديد ما يأكلونه وكيف يتغير نظامهم الغذائي عبر المزارع المختلفة ذات الممارسات الزراعية المختلفة.”

و أضاف خليفة الذي نشأ بولاية قالمة ودرس فيها، علم الأحياء أنه في المرة الأولى التي استخدم فيها شبكة يدوية للقبض على اليعاسيب،

ألقى القبض على حيوان نادر لم يتم ملاحظته منذ قرن من الزمان.

وهذا في أول يوم له على الإطلاق في استخدام شبكة الاجتياح، متسائلا لم أكن أعرف ما الذي أمسكت به في ذلك الوقت.

من جانب آخر، يقول خليفة أن العلماء في جنوب الكرة الأرضية لديهم وجهات نظر علمية غير معروفة في العالم الشمالي

لأنهم غالبًا ما ينشرون في المجلات غير المعروفة أو المجلات المحلية بلغاتهم (غير الإنجليزية).

وأضاف: “لقد رأينا دراسات حديثة تُظهر أن التحليل أحادي اللغة (بالإنجليزية فقط) للأدب يمكن أن يتضمن تحيزات ويؤدي إلى نتائج مضللة”.

مضيفًا أن إجراء بحث في الأدب متعدد اللغات يثري المنظور العلمي ويقلل من التحيزات في النتائج.

“بالإضافة إلى ذلك، تحدث العديد من النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي في العالم في الجنوب العالمي، حيث يعرف السكان المحليون الأنواع المحلية بشكل أفضل.

مبرزا في الشأن ذاته، أن العلماء في الجنوب العالمي لهم دور محوري في حل القضايا البيئية العالمية.