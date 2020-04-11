باحث روسي يحدد مدة استمرار نقل مريض كورونا للعدوى

كشف الخبير الطبي الروسي، ألكسندر سيمونوف، إن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، قد يبقى ناقلا للمرض حتى بعد مرور شهر على اختفاء كل الأعراض لديه.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن الخبيرالذي يشغل منصب نائب مدير معهد باستور لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ، أنه كلما بقي المريض في حالة خطيرة وثقيلة من المرض، كلما زادت فترة نشره للفيروس في الوسط المحيط.

وقال الخبير الطبي، أن المريض الحرج للفيروس، قد يستمر في نشر الفيروس لمدة خمسة أسابيع، حتى بعد اختفاء العوارض السريرية للمرض عنده.