باحميد: لجنة مكافحة تهريب الأموال أداة فعالة لدعم مكافحة الغش

أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية، فاروق باحميد، اليوم الثلاثاء، عن استحداث لجنة تضطلع بمكافحة الغش والتحويل غير القانوني للأموال من ونحو الخارج منذ ثمانية أشهر.

وفي رده على سؤال على هامش يوم إعلامي حول المخالفات المتعلقة بعمليات الصرف المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2019.

أوضح باحميد أن هذه اللجنة تشكل أداة إضافية لدعم مكافحة الغش والتحويل غير القانوني للأموال من ونحو الخارج.

مضيفا أنه “سيتم إرسال تقرير مفصل، خلال الأسبوع الجاري، للسلطات المعنية يتضمن جملة من التوصيات الجمركية”.

وقال باحميد أن مثل هذه التوصيات ستسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات المتعلقة بعمليات الصرف، دون تحديد مبلغ هذه المخالفات.