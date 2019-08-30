باخرة خاصة لنقل 1400 من أفراد الجالية بأوروبا علقوا بالجزائر

كشف النائب عن الجالية نور الدين بلمداح أنه تم وضع مخطط لإرجاع 1400 من أفراد الجالية نحو بلدان اقامتهم باوروبا.

وحسبما نشره النائب البرلماني في صفحته على الفايسبوك فإنه وبعد التواصل مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تم معالجة المشكل.

وقال بلمداح ان المدير العام لمؤسسة النقل البحري حسين قرارية تنقل لميناء وهران شخصيا.

وأشرف قرارية حسب نور الدين بلمداح على تخصيص باخرة إضافية لنقل 1400 مسافر كانوا بدون حجز.

وكان أزيد من 90 بالمائة من أفراد الجالية المعنيين بهذه الاجراءات بدون حجز للعودة، ومنهم من قام بتقديم موعد العودة حسب النائب البرلماني.

وفي هذا السياق قال بلمداح أن عمال مؤسسة النقل البحري يعملون خلال هذه الأيام بدون انقطاع.

وسخرت المؤسسة خلال هذا الصيف خمس رحلات إضافية أين كانت البواخر تذهب فارغة لتعود مملوءة بالمسافرين.

بالموازاة مع ذلك قال المدير العام حسين قرارية المدير العام لمؤسسة النقل البحري أن هذا الأجراء يسبب خسار مالية للمؤسسة.

وجاء هذا الإجراء من قبل ذات المؤسسة من أجل ضمان راحة ابناء الجالية وارجاعهم إلى دول مقر اقامتهم باوروبا.