باخرة طولقة تتعرض إلى حادث تصادم مع باخرة فرنسية بميناء الجزائر

كشفت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية، أن باخرة طولقة، تعرضت يوم الأربعاء الفارط إلى حادث إصطدام بميناء الجزائر العاصمة مع باخرة لنقل المسافرين فرنسية.

وحسب بيان للشركة، فقد تعرضت باخرة طولقة، الأربعاء الفارط إلى حادث إصطدام و هي راسية برصيف قالمة. و هو الرصيف المخصص لرسو البواخر التابعة لمؤسسة نفطال بميناء الجزائر العاصمة. وتسببت في حادث الإصطدام باخرة نقل المسافرين Jean Nicoli التابعة للشركة الفرنسية Corsica Linea. ويرجح ان يكون ربانها قد فقد السيطرة عليها بفعل حالة البحر السيئة.

و أضاف البيان، أنه وحسب المعاينة الأولية التى قام بها أخصائيون من نفطال بمعية ممثل عن شركة Damen مصنعة باخرة تولقة. فإن الأضرار المترتبة عن هذا الحادث ليست بالكبيرة. و مست بعض التجهيزات الخارجية للباخرة فقط. و هذا ما سيتم التأكد منه نهائيا بعد المعاينة المدققة للهيكل السفلي للباخرة.

كما أكد مختصون في المجال، أن هذه الأضرار لن تؤثر على قدرة الباخرة على الملاحة و ممارسة نشاطها بصفة آمنة و عادية في انتظار الإنتهاء من إجراءات التأمين. و باشرت المصالح المختصة لميناء الجزائر العاصمة و الملاحة التجارية بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف الحادث.

وأشارت الشركة، إلى أن باخرة الإمداد طولقة ذات سعة 4500 طن قد اقتنتها نفطال منذ عام تقريبا. و ذلك في اطار عملية تجديد اسطولها المخصص لنشاط تزويد البواخر بالوقود البحري.