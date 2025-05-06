باخرة مُحملة بالأضاحي المستوردة تدخل منطقة خليج الجزائر

دخلت باخرة “أناكين”، المحملة بالأضاحي المستوردة، منطقة خليج الجزائر، قادمة من ميناء قرطاجنة الإسباني وعلى متنها أزيد من 8 آلاف رأس.

وستكون هذه الباخرة، الثانية التي ترسو بميناء الجزائر خلال يوم واحد. حيث استقبل ميناء الجزائر قبل ساعات باخرة قادمة من إسبانيا، وعلى متنها نحو 13 ألف رأس من الأغنام.

وهذه الشحنات، هي من أصل مليون رأس غنم أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستيرادها وتسويقها للمواطنين بأسعار في المتناول، تحسبا لعيد الأضحى.