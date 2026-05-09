باخرة مُحملة بالأغنام ترسو بميناء عنابة

رست مساء أمس الجمعة، السفينة “ALKHDAIR” على مستوى المركز الرصيفي رقم 22 بميناء عنابة، قادمة من رومانيا ومحملة بشحنة أخرى من الأغنام.

وجاء ذلك، تطبيقًا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى استيراد مليون رأس من الأغنام تحسبًا لعيد الأضحى المبارك 2026.

وحسب ما أفاد به بيان لميناء الجزائر، سخّرت مؤسسة ميناء عنابة كافة إمكانياتها المادية والبشرية. مع تعزيز التنسيق الميداني مع مختلف المتدخلين في النشاط المينائي. لضمان استقبال أمثل للسفينة. والتكفل بعمليات التفريغ في أفضل الظروف وأقصر الآجال، وفقًا للإجراءات التنظيمية والصحية المعمول بها.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية. وتوفير الأضاحي للمواطنين عبر مختلف ولايات الوطن. تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.