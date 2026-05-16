باخرة مُحملة بـ13 ألف رأس من الأغنام ترسو بميناء سكيكدة

رست الباخرة “TULIP BEIRUT”، صباح اليوم السبت، بالرصيف رقم 04 بميناء سكيكدة، قادمة من رومانيا، وعلى متنها 13.300 رأس من الأغنام المستوردة الموجهة لعيد الأضحى.

وحسب ما أفاد به بيان لميناء سكيكدة، فإن هذه العملية تندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية. الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بأضاحي العيد. وتجسيدًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وكذا مجمع الخدمات المينائية، المتعلقة باتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لتسهيل هذه العملية.

وسخّرت مصالح المؤسسة المينائية لسكيكدة جميع الوسائل البشرية واللوجستية اللازمة لمعالجة الباخرة. بهدف تفريغها في أحسن الظروف وتحويلها إلى النقاط المخصّصة لاستقبالها.