باخرة مُحملة بـ8530 رأسًا من الأغنام ترسو بميناء عنابة

رست اليوم السبت بميناء عنابة، باخرة “Sidra”، محملة بـ8530 رأسًا من الأغنام، قادمة من جيورجيا.

وتندرج هذه العملية، في إطار السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية. الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بأضاحي العيد.

وتجسيدًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وكذا مجمع الخدمات المينائية، المتعلقة باتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لتسهيل هذه العملية.

