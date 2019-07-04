“بادو الزاكي”:”أرشح الخضر للفوز على غينيا لكن.. !!”

الرياضة
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“بادو الزاكي”:”أرشح الخضر للفوز على غينيا لكن.. !!” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رشح المدرب المغربي “بادو الزاكي” المنتخب الوطني الجزائري للفوز والمرور ضد غينيا في المواجهة المقررة يوم الأحد.

وقال “بادو الزاكي” في حوار حصري من القاهرة مع تلفزيون النهار.

“مباراة غينيا ستكون ذات طعم خاص لأنها ستُحسم في 90 دقيقة أو ال120 دقيقة وفي نفس اليوم سنعرف المتأهل والمُقصى عكس دور المجموعات”.

“بالعودة لتاريخ المواجهات بين المنتخبين فإن المنتخب الغيني هو الشبح الأسود للخضر على مر التاريخ حيث فاز الآخير في مباراتين فقط”.

“في مبارة الأحد الأمر مُختلف لأن المنتخب الجزائري حاضر بقوة والمنتخب الغيني شرس لكنه لايملك نفس إمكانيات الخضر”.

“بالنظر لما قدمه المنتخبين في دور المجموعات فإنني أرشح الخضر للمرور لكن في مباراة كرة القدم كل شيئ ممكن”.


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