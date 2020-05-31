بادو الزاكي: “ماجر كان على قدر كلامه وفشلت أمامه” !

الرياضة
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بادو الزاكي: “ماجر كان على قدر كلامه وفشلت أمامه” !
بقلم أمير بهلول

اشاد “بادو الزاكي” المدرب الأسبق لـ “شباب بلوزداد” بالأسطورة الجزائري “رابح ماجر” الذي دك شباكه لما كان حارسا لمرمى “مايوركا”.

وقال “الزاكي” في حوار نشره موقع “كووورة”: “ماجر كان كالأخ بالنسبة لي، وكنا على اتصال دائمًا”.

وأضاف: “لعب ضدي حين كان في فالنسيا بالفعل في ملعبنا، ورغم أننا كنا متقدمين بهدفين عليهم، استغلوا الطرد لزميلي المغربي حسن فاضل، وخلال 20 دقيقة قلبوا الأمور علينا، وتعادلوا وسجل ماجر لهم هدف الفوز”.

وتابع: ” قبل المباراة كنت أتحدث مع ماجر، وقال لي سأسجل في شباكك، ورديت عليه (نجوم السما أقربلك)، لكنه كان على قدر كلامه (ضاحكًا)”.


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