بادو الزاكي يعود لتدريب المنتخب المغربي

يُشرف مدرب فريق مولودية وهران بادو الزاكي اليوم الجمعة على المنتخب المغربي لسنة 2004 في لقاء إستعراضي ضد قدماء المنتخب البرازيلي.

وسيكون الهدف من المُباراة الودية التي ستُقام بالملعب البلدي للعرائش جمع الأموال لمُساعدة جمعيات خيرية مغربية وبعض اللاعبين اللذين يُعانون من إعاقة ذهنية.

وشد المدرب المغربي للحمراوة الرحال إلى المغرب أمسية اليوم مُباشرة من تركيا بعد إنتهاء تربص فريقه التحضيري ليكون المدرب الرئيسي لمغرب 2004 سهرة اليوم.

وللتذكير فإن بادو الزاكي كان قد قاد أسود الأطلس لنهائي كأس أمم إفريقيا سنة 2004 بتونس قبل أن يخسره ضد البلد المُنظم.