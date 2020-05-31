بادو زاكي يختار ماندي كأفضل المحترفين العرب في الليغا

أثنى النجم المغربي السابق، بادو زاكي، على الدولي الجزائري عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، معتبرا إياه أفضل المحترفين العرب في الليغا حاليا.

وصرح بادو زاكي، في حوار لموقع “كووورة”: “من الصعب اختيار لاعب بعينه، خصوصا هذا الموسم، في ظل الظروف الحالية”.

وأضاف: “لكن يمكنني القول أن الجزائري عيس ماندي، محافظ على أدائه ومستواه في المباريات، عكس المغاربة، ليست كل مبارياتهم بنفس المستوى”.

يذكر أن عيسى ماندي، يعد ركيزة أساسية في تشكيلة ناديه ريال بيتيس، إلا أنه يقترب من مغادرة الفريق مع انتهاء عقده هذا الموسم.