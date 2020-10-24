بارادو تطيح بأشبال الزلفاني وتكشف نقائص الشبيبة

تعرض شبيبة القبائل لهزيمة جديدة أمسية اليوم خلال المباراة الودية أمام فريق بارادو التي إحتضنها ملعب حيدرة بنتيجة 2-1.

وسيطر أشبال المدرب حكيم مالك على الشوط الأول بالطول والعرض، بعدما دخل المدرب التونسي لفريق شبيبة القبائل يامن الزلفاني بالتشكيلة التالية: حديد، ميباركي، شيخي، كروم، ميكيدش، بن عبدي، العرفي، لويصف، أغييب، نزلة، وقدور شريف، ليتمكن اللاعب، بوقرة، من إفتتاح باب التسجيل لصالح أتليتيك بارادو عند الدقيقة الـ 17 بطريقة رائعة.

ولم يكتف بارادو بالهدف الأول، حيث واصل أشبال المدرب حكيم مالك بناء الهجمات المعاكسة أين تمكن اللاعب بن بوعلي من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة الـ40 من عمر المباراة، ليعلن الحكم عن نهاية الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض.

ودخل فريق الشبيبة الشوط الثاني من المباراة بعدة إقحام كل من : حديد، آيت عبد السلام، بن شريفة، سوياد، حدوش، رايح، بن شعيرة، بونوة، بن سايح، دراجي، وحمرون، ليتمكن هذا الأخير من تقليص الفارق في الدقيقة الـ55 بعد تمريرة حاسمة من زميله بن شريفة.