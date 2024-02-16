بارادو تفرض التعادل أمام الكناري وسوسطارة تخيب مجددا
بقلم عزبز طالبي
أسفرت مباريات الجولة 17 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج غير متوقعة أبرزها الخسارة المتجددة لـ “سوسطارة“.
و عاد فريق إتحاد العاصمة بخيبة كبيرة أمام مستضيفه إتحاد خنشلة عندما انهزم بهدف نظيف من إمضاء مهاجم خنشلة سامار.
كما انتهت القمة الكروية بين شبيبة القبائل و نادي بارادو بالتعادل السلبي التي جرت بملعب 14 نوفمبر بتيزي وزو، ليؤكد نادي “الباك” انه سيكون الحصان الأسود خلال هذا الموسم.
نتائج الجولة
ن بارادو 0 – 0 ش القبائل
إ خنشلة 0 – 1 إ الجزائر
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