بارادو تفرض التعادل أمام الكناري وسوسطارة تخيب مجددا

أسفرت مباريات الجولة 17 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج غير متوقعة أبرزها الخسارة المتجددة لـ “سوسطارة“.

و عاد فريق إتحاد العاصمة بخيبة كبيرة أمام مستضيفه إتحاد خنشلة عندما انهزم بهدف نظيف من إمضاء مهاجم خنشلة سامار.

كما انتهت القمة الكروية بين شبيبة القبائل و نادي بارادو بالتعادل السلبي التي جرت بملعب 14 نوفمبر بتيزي وزو، ليؤكد نادي “الباك” انه سيكون الحصان الأسود خلال هذا الموسم.

نتائج الجولة

ن بارادو 0 – 0 ش القبائل

إ خنشلة 0 – 1 إ الجزائر

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