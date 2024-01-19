بارادو تفوز أمام سطيف والساورة تحقق ريمونتادا أمام الكناري

أسفرت البطولة الوطنية عن عدد من النتائج المبهرة لفرق تبحث عن مكانة ضمن الخمس الكبار في شاكلة فريق بارادو.

و حقق نادي بارادو فوزا كبيرا أمام الضيف وفاق سطيف، حيث قاده نجم المتألق تيطراوي إلى فوز جديد بهدفه الجميل.

كما عاد فريق إتحاد العاصمة بفوز كبير من واد بعد الفوز بثلاثية كاملة مقابل واحد، في حين حقق مولودية وهران أول فوز له أمام مولودية البيض في حظور المدرب الجديد يوسف بوزيدي.

إلى جانب ذلك، عاد فريق شباب بلوزداد بنقطة التعادل أمام أولمبي الشلف.

كما حقق فريق شبيبة القبائل ريمونتادا بعد قلب الموازين و تسجيل ثلاثية كاملة في الشوط الثاني أمام شبيبة القبائل الذي كان فائز بهدفين مقابل صفر في الشوط الاول.

النتائج كالتالي:

م البيض 0 – 1 م وهران

نا بارادو 1 – 0 و سطيف

ن مقرة 1 – 1 إ خنشلة

إ واد سوف 1 – 3 إ الجزائر

ج الشلف 0 – 0 ش بلوزداد

ش الساورة 3 – 2 ش القبائل

ش قسنطينة 0 – 0 ن بن عكنون

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