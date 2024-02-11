بارادو تقصف سوسطارة بخماسية وتنذر الجميع

فاجأ نادي بارادو نظيره إتحاد العاصمة، اليوم الأحد، بالفوز عليه بخماسية مقابل واحد في القمة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسجل خماسية بارادو كل من تيطراوي و كايساس إلى جانب تولونغا و بولبينة وكوحيلي، في حين سجل الهدف الوحيد من جانب “سوسطارة” اللاعب باشا.

وجرت المباراة ضمن الجولة 16 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي عرفت حضور معتبر من أنصار نادي أبناء البهجة.

كما عرفت المباراة تسجيل نجم “الباك” تيطراوي هدفه السابع في البطولة ليواصل الصراع على لقب هداف البطولة.

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