بارادو تُطيح بـ”سوسطارة” و الشبيبة تُخيب داخل الديار

تلقى اتحاد العاصمة خسارة مؤلمة، اليوم السبت، أمام أتلتيك بارادو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة.

ليفشل الفريق العاصمي في تقليص الفارق مع أصحاب المراكز المتقدمة.

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند 36 نقطة في المركز السادس، متأخرًا بفارق نقطتين عن أتلتيك بارادو الذي صعد إلى المركز الرابع بـ38 نقطة.

ولحساب ذات الجولة، تلقى شبيبة القبائل هزيمة قاسية، على أرضية ميدانه، عند إستضافته شبيبة الساورة، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ليرتقي بذلك “نسور الجنوب” للمركز السابع برصيد 35 نقطة.

ليتوقف رصيد “الكناري” في النقطة 46 في وصافة الترتيب مؤقتا، في إنتظار مواجهة أولمبي الشلف و شباب بلوزداد، يوم الإثنين.

كما سيكون المتصدر مولودية الجزائر، أمام حتمية الفوز أمام وفاق سطيف، للإنفراد بصدارة الرابطة المحترفة. فيما سيستقبل النادي الرياضي القسنطيني ضيفه إتحاد بسكرة. وترجي مستغانم سيستقبل مولودية البيض.