بارادو والحمراوة يفترقان على التعادل الإيجابي
بقلم عزيز طالبي
افترق فريق بارادو ومستضيفه مولودية وهران بالتعادل بتسجيل هدفين في كل شبكة. ضمن مباريات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة.
وجرت المباراة بملعب 5 جويلية الأولمبي، مساء اليوم الجمعة، وعرفت تسجيل بولبينة وسوكو ثنائية النادي العاصمي، في حين سجل ثنائية الحمراوة كل من بوخلدة ودهار.
وتواجد حوالي 5 آلاف مناصر لمولودية وهران بمدرجات ملعب 5 جويلية. حيث صنعوا أجواء رائعة وبهيجة ما زاد من متعة المباراة التي شهدت تسجيل أربعة أهداف كاملة.
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