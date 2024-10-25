بارادو والحمراوة يفترقان على التعادل الإيجابي

افترق فريق بارادو ومستضيفه مولودية وهران بالتعادل بتسجيل هدفين في كل شبكة. ضمن مباريات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة.

وجرت المباراة بملعب 5 جويلية الأولمبي، مساء اليوم الجمعة، وعرفت تسجيل بولبينة وسوكو ثنائية النادي العاصمي، في حين سجل ثنائية الحمراوة كل من بوخلدة ودهار.

وتواجد حوالي 5 آلاف مناصر لمولودية وهران بمدرجات ملعب 5 جويلية. حيث صنعوا أجواء رائعة وبهيجة ما زاد من متعة المباراة التي شهدت تسجيل أربعة أهداف كاملة.

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