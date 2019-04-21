“بارادو” و”الكناري” يواصلان ملاحقة “إتحاد العاصمة”

فاز نادي “أتلتيك بارادو” على الضيف “شبيبة الساورة” أمسية اليوم الأحد بهدفين دون رد بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وذلك في الجولة ال26 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

سجل ثنائية “الباك” كل من “زكرياء نعيجي” و”يُسري بوزوق” في الدقيقتين ال45 وال77 مع طرد نصر الدين خوالد من جانب الضيوف في الدقيقة ال65.

وفازت شبيبة القبائل على مولودية وهران بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو برباعية كاملة مقابل هدفين.

سجل رباعية الكناري كل من عبد الرزاق فيستون في مناسبتين في الدقيقتين ال3 وال57 إضافة إلى إلياس شتي في الدقيقة 44 ورزقي حمرون في الدقيقة ال48.

بينما بصم “زكريا منصوري” على ثنائية الحمراوة من ركلتي جزاء في الدقيقتين ال11 وال81.

النتائج الكاملة:

أولمبي المدية 1-0 شباب قسنطينة.

إتحاد بلعباس 1-0 دفاع تاجنانت.

جمعية عين مليلة 2-1 مولودية بجاية.

الترتيب الحالي:

1-إتحاد العاصمة 46 نقطة.

2-شبيبة القبائل 43 نقطة.

3-نادي بارادو 42 نقطة ناقص مباراة.