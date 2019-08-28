بارادو يؤكد رسميا رحيل بوداوي عن النادي

غادر الدولي الجزائري، هشام بوداوي فريقه الذي نشأ فيه نادي بارادو بصفة رسمية، حسبما ماجاء في حساب الأكاديمية واللاعب على التويتر.

حيث قام اللاعب بوضع تغريدة له يشكر فيها النادي والرئيس خير الدين زطشي على الأعوام التي قضاها في النادي العاصمي.

وقال بوداوي:”أتقدم بجزيل الشكر لأكاديمية بارادو على كل شيء وفرته لي حتى أصبحت في هذا المستوى كما اشكر خيرالدين زطشي على كل ما قدمه لي”.

من جانبه رد النادي بتغريدة على إبن بشار، اين تمنى له حظا موفقا في مشواره الإحترافي

وتجدر الإشارة أن بوداوي حسب أخر التقارير الصحفية فقد أمضى لنادي نيس الفرنسي الذي يلعب له يوسف عطال خريج نفس المدرسة.