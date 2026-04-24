بارادو يتوَّج بكأس الجزائر لأقل من 18 سنة

تُوِّج نادي أتلتيك بارادو بلقب كأس الجزائر 2026 لفئة أقل من 18 سنة،بنتيجة هدف دون ردّ بعد مسار ناجح قدّمه أشبال الفريق طيلة المنافسة، تألقوا خلاله بالأداء الجماعي والانضباط التكتيكي.

ويأتي هذا التتويج ليُعزّز مرة أخرى صورة نادي بارادو كأحد أهم مدارس التكوين في الجزائر، حيث يواصل النادي لعب دور محوري في اكتشاف وصناعة المواهب الشابة التي تمثل مستقبل كرة القدم الجزائرية.

كما يعكس هذا الإنجاز العمل القاعدي المتواصل الذي يقوم به الطاقم الفني والإداري للنادي، من خلال الاعتماد على تكوين علمي ومنظم يهدف إلى إعداد لاعبين قادرين على المنافسة على أعلى مستوى.