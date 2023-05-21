بارادو يحسم القمة الكروية أمام “سوسطارة” بثنائية

حسم نادي بارادو القمة الكروية التي جمعته بفريق إتحاد العاصمة بعد الفوز بثنائية مقابل واحد في اللقاء المتأخر عن منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وسجّل أهداف فريق بارادو مقدم وبوزيدة، فيما سجّل الهدف لفريق “سوسطارة” حريش.

ولعبت المباراة المتأخرة بين الفريقين العاصميين، بسبب انشغال فريق اتحاد العاصمة بمباراته الإفريقية التي جمعته باسيك ميموزا.

وكان عبد الحق بن شيخة قد أعفى الركائز عن المباراة المحلية بالنظر إلى اهمية المباراة النهائية المقبل في كأس الكونفديرالية الإفريقية.

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