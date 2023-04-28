بارادو يحسم مواجهة ترجي مستغانم و أولمبيك أقبو يصنع المفاجأة

أسفرت مباريات الدور ثمن النهائي من مباريات كأس الجمهورية عن مفاجأة من العيار الثقيل أبرزه الفوز الكبير لأولمبيك أقبو أمام اتحاد خنشلة.

وصنع أولمبيك أقبو الحدث بفوزه على اتحاد خنشلة بثلاثية مقابل صفر، بحضور جماهيري غفير، في حين فاز نادي بارادو بثنائية مقابل 1 أمام ترجي مستغانم.

إلى جانب أكّد نجم مقرة قوته على حساب مستضيفه شباب برج منايل الذي فاز عليه بثلاثية مقابل واحد.

وجاءت النتائج كالتالي:

ن بارادو 2 – 1 ت مستغانم

ش برج منايل 1 – 3 ن مقرة

أ أقبو 3 – 0 إ خنشلة

ش البرواقية 0 – 1 ج الخروب

ص الخميس 0 – 0 ج الشلف “تأهل جمعية الشلف عن طريق ركلات الجزاء”

ش الزاوية 0– 0 م حاسي مسعود “تأهل شباب الزاوية بركلات الترجيح”

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