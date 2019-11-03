بارادو يحقق تأهل تاريخي في كأس الكاف على حساب كمبالا

فاز نادي بارادو، اليوم الأحد، على ضيفه نادي كملالا سيتي الأوغندي، بنتيجة 4-1، محققا بذلك تأهل تاريخي لدور مجموعات كأس الكاف.

وأنهى أشبال المدرب فرانسيسكو تشالو، الشوط الأول من هذه المواجهة لصالحهم بنتيجة 2-1، من توقيع حراري، وبوزغ.

ودخل نادي بارادو الشوط الثاني بأكثر عزيمة، ما مكنهم من إضافة هدفين عن طريق قادري في الدقيقة الـ65، قبل أن يضيف بوقرة الهدف الرابع في الدقيقة الـ70، بمخالفة مباشرة.

وبهذا يكون نادي بارادو، المشارك لأول مرة في هذه المنافسة الإفريقية، قد ضمن تأهل تاريخي ومستحق، لدور المجموعات من كأس الكاف.