بارادو يدخل التاريخ بمشاركته في أول مباراة قارية

يستقبل نادي بارادو, صاحب المركز الثالث الموسم الماضي في البطولة أمسية اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية نادي كامسار الغيني في إطار ذهاب الدور التمهيدي لمنافسة كأس ألكونفيدرالية الإفريقية.

ويعد لقاء فريق بارادو أمسية اليوم الأول من نوعه بالنسبة للفريق العاصمي الذي تأسس سنة 1994، وكان نادي بارادو قد أثار الإعجاب الموسم الماضي تحت إشراف مدربه البرتغالي فرانسيسكو ألكسندر شالو.

ويطمح فريق الآكاديمية للتألق في مشاركته القارية الأولى رغم رحيل هداف بطولة 2018-2019 زكريا نعيجي (20 هدفا) المتنقل على سبيل الإعارة إلى نادي جيل فيسنتي البرتغالي.