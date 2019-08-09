بارادو يدخل التاريخ بمشاركته في أول مباراة قارية

الرياضة
  • -
  • 0
بارادو يدخل التاريخ بمشاركته في أول مباراة قارية
بقلم يونس رزيق

يستقبل نادي بارادو, صاحب المركز الثالث الموسم الماضي في البطولة أمسية اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية نادي كامسار الغيني في إطار ذهاب الدور التمهيدي لمنافسة كأس ألكونفيدرالية الإفريقية.

ويعد لقاء فريق بارادو أمسية اليوم الأول من نوعه بالنسبة للفريق العاصمي الذي تأسس سنة 1994، وكان نادي بارادو قد أثار الإعجاب الموسم الماضي تحت إشراف مدربه البرتغالي فرانسيسكو ألكسندر شالو.

ويطمح فريق الآكاديمية للتألق في مشاركته القارية الأولى رغم رحيل هداف بطولة 2018-2019 زكريا نعيجي (20 هدفا) المتنقل على سبيل الإعارة إلى نادي جيل فيسنتي البرتغالي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=686659

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com