بارادو  يرتقي إلى مرتبة الوصافة رغم التعادل المخيب أمام مقرة

ارتقى فريق بارادو إلى مرتبة الوصافة بـ 20 نقطة رفقة كل من شباب قسنطينة ووفاق سطيف رغم التعادل المخيب أمام نجم مقرة.

وتعادل بارادو سلبا أمام نادي نجم مقرة، ضمن الجولة 13 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما عرفت المباراة إلغاء الحكم الرئيسي لمخالفة جميلة للاعب نادي بارادو، الذي أعادها حارس فريق نجم مقرة قبل أن يختتمها بهدف جميل مهاجم بارادو. لكن القرار الأخير كان بيد الحكم.

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