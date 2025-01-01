بارادو يرتقي لوصافة ترتيب الرابطة المحترفة

تمكن نادي أتلتيك بارادو، اليوم الخميس، من الارتقاء إلى وصافة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، بعدما حقق فوزا ثمينا أمام منافسه اتحاد بسكرة.

وتفوق نادي بارادو على ضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. في إطار تسوية رزنامة الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة.

وشهدت المواجهة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، افتتاح الزوار النتيجة لصالحهم عن طريق المهاجم، رحمون رياض، في الدقيقة الـ28.

وتألق المهاجم بولبينة عادل الذي قاد فريقه لفوز ثمين، إذ قدم تمريرة حاسمة لتسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ50. فيما تكفل اللاعب ذاته بتسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة من مخالفة مباشرة في الدقيقة الـ64.

وبهذا الفوز، تمكن نادي أتلتيك بارادو من رفع رصيده للنقطة الـ22 في وصافة الترتيب العام للرابطة المحترفة، بفارق نقطتين عن المتصدر شبيبة القبائل. مع تبقي مواجهتين مؤجلتين في رصيد الفريق.

فيما ختم اتحاد بسكرة مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة في المركز الأخير برصيد 12 نقطة فقط.