بارادو يرفع التحدي أمام سان بيدرو الإيفواري

يفتتح نادي بارادو، مشواره في دور مجموعات كأس الكاف، اليوم الأحد، عندما يواجه نادي سان بيدور الإيفواري، لحساب الجولة الأولى.

وفي أول مشاركة في تاريخه، يطمح نادي بارادو، لدخول دور المجموعات بقوة، من خلال العودة بنتيجة إيجابية من أبيجان، أمام نادي سان بيدرو.

ويسعى المدرب فراسيسكو تشالو، للإعتماد على عزيمة، وامكانيات لاعبيه الشبان، على غرار آدم زرقان، للعودة للجزائر، بنتيجة إيجابية.

يذكر أن نادي بارادو، سيواجه فريق سان بيدرو الإيفواري، أمسية اليوم الأحد، بملعب (فيليكس هوفوات بواني)، إنطلاقا من الساعة الـ(17:00).