بارادو يسقط بنتيجة ثقيلة في نيجيريا ويرهن حظوظه في التأهل

تلقى نادي بارادو، اليوم الأحد، هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-0، خلال المواجهة التي جمعته بنادي انييمبا النيجيري، لحساب الجولة الرابعة من كأس الكاف.

وعجز نادي بارادو، في هذه المباراة من الوقوف في وجه نادي انييمبا، الذي أظهر سيطرته في الشوط الأول بتسجيله ثلاثية كاملة.

ودخل أصحاب الأرض بنفس العزيمة في الشوط الثاني، ما مكنهم من إضافة الهدف الرابع، قبل أن يسجل نادي بارادو، هدف الشرف في هذه المباراة.

وبهذا تجمد رصيد نادي بارادو، عند النقطة الرابعة، في المرتبة الثالثة، بينما رفع انييمبا، رصيده إلى النقطة السابعة، في المركز الثاني.