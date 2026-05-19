بارادو يسقط في الرويسات ويغادر الرابطة المحترفة وبن عكنون تقسو على مستغانم

شهدت الجولة الـ29 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، نتائج مثيرة، أبرزها الفوز العريض الذي حققه نجم بن عكنون داخل الديار أمام ترجي مستغانم بثلاثية نظيفة. والانتصار المهم لمستقبل الرويسات على حساب نادي بارادو بنتيجة هدفين مقابل واحد.

في مباراة احتضنها ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، فرض نجم بن عكنون سيطرته منذ البداية، إذ افتتح رفيق براهيمي باب التسجيل في الدقيقة الرابعة.

قبل أن يعزز محمد سويبع النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة الـ32. لينهي أحمد زاوش المهمة مباشرة مع انطلاق الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الـ46، مانحًا فريقه فوزًا ثمينًا بثلاثية نظيفة.

وفي مواجهة أخرى، واصل مستقبل الرويسات عروضه القوية وتفوق على نادي بارادو بنتيجة (2-1). بفضل تألق ناجي بن خيرة الذي أمضى ثنائية في الدقيقتين 34 و44. واضعًا أصحاب الأرض في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم تقليص بارادو الفارق عبر بن أحمد كوحيلي، في الدقيقة 70، إلا أن الرويسات حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققًا ثلاث نقاط مهمة في سم الترتيب. بينما فقد نادي الأكاديمية جميع حظوظه في البقاء ضمن قسم النخبة، ويهبط رسميا إلى القسم الثاني هواة، إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 24 نقطة على بعد 6 نقاط من اتحاد العاصمة (30 نقطة مع 5 مباريات متأخرة).