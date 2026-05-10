بارادو يضم صوته لـ”الرويسات” ويضغط على الرابطة

ندّدت إدارة نادي أتليتيك بارادو، بحالة “اللاستقرار” التي تشهدها رزنامة البطولة المحترفة مع اقتراب الموسم الجاري 2025-2026 من نهايته.

وبعد بيان إدارة نادي مستقبل الرويسات، الذي طالبت من خلاله الهيئة الكروية بضرورة خوض كل اللقاءات المتأخرة قبل الجولتين الـ 29 والـ 30 من الموسم الجاري. لضمان الشفافية في سباق البقاء.

خرجت إدارة “الباك” اليوم الأحد. ببيان مماثل، وأكدت أن تراكم اللقاءات المتأخرة لبعض الأندية يمس بشكل مباشر بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على نزاهة المنافسة.

مشيرة إلى أن الوضعية الحالية تخدم مصالح أندية معنية على حساب أخرى في هذه المرحلة الحساسة من البطولة.

ودعت إدارة بارادو الرابطة، إلى التدخل العاجل من أجل تسوية الرزنامة وبرمجة جميع المباريات المتأخرة قبل إجراء الجولتين الـ 29 والـ30.

وذلك، حفاظا على شفافية التنافس وإحترام أخلاقيات اللعبة. بعيدا عن أي إعتبارات أو حسابات غير رياضية قد تفرضها الوضعية الحالية للجدولة.