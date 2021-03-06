بارادو يطيح بالاتحاد.. الحمراوة تفوز من جديد والشلف يواصل تعثراته

انهزم فريق اتحاد العاصمة، اليوم السبت، ينتيجة 2-1، في المباراة التي جمعته بنادي بارادو لحساب الجولة الـ16 من البطولة.

وافتتح نادي بارادو، باب التسجيل في الدقيقة الـ18، عن طريق بن بوعلي، قبل أن يعدل بن ساعة للاتحاد عن طريق ضربة جزاء، ليرد مصيبح، بفس الطريقة، مانحا الفوز لبارادو.

وفي المباراة الثانية لحساب ذات الجولة، عاد فريق مولودية وهران، بفوز ثمين من سكيكدة، في مواجهة الشبيبة المحلية بنتيجة 1-0.

وعجز فريق أولمبي الشلف عن العودة للسكة الصحيحة، بعدما سجل تعثرا جديدا على ميدانه، في مواجهة عين مليلة، بنتيجة 3-1.