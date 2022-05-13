بارادو يطيح بالساورة والشبيبة تعود بفوز ثمين من مقرة

شهدت مباريات الجوالة الـ30 من المحترف الأول، فوز كل من نادي بارادو، وشبيبة القبائل أمام الساورة، ومقرة، على التوالي.

وتمكن نادي بارادو، اليوم الجمعة، من الإطاحة بالضيفه شبيبة الساورة، أين فاز عليه بنتيجة هدف دون مقابل.

كما نجحت شبيبة القبائل في العودة بالزاد كاملا من مقر، لحساب ذات الجولة، بعد تحقيقها الفوز بهدف نظيف.

وبهذا عزز كل من نادي بارادو، وشبيبة القبائل رصيدهما بثلاث نقاط جديدة، فيما بقيت الأور على حالها بالنسبة للساورة، ومقرة.