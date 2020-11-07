بارادو يطيح بالكناري ويخطف المركز الثالث

سجل فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، هزيمة جديدة، أمام نادي بارادو بنتيجة 1-0، ضمن دورة إسماعيل خاباطو.

وتمكن نادي بارادو، من مخادعة الشبيبة في الشوط الأول من هذه المباراة الترتيبية، عن طريق اللاعب بوعلي، الذي سجل الهدف الوحيد في هذه المواجهة.

وأجرى المدرب يامن الزلفاني، العديد من التغييرات، في محاولة منه لتعديل النتيجة، إلا أن كل محاولات باءت بالفشل.

وبهذا الفوز، افتك نادي بارادو المركز الثالث في هذه الدورة الكروية، في حين سجلت شبيبة القبائل ثاني هزيمة لها، لتحل في المركز الرابع والأخير.