بارادو يعزز حراسة المرمى بضم بشير دلّة قادمًا من جمعية وهران

أعلن نادي بارادو، اليوم، تعاقده رسميًا مع حارس المرمى بشير دلّة، قادمًا من نادي جمعية وهران، وذلك في إطار تدعيم تشكيلته استعدادًا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

ورحبت إدارة النادي بالوافد الجديد عبر بيان رسمي جاء فيه: “نرحب بحارسنا الجديد بشير دلّة”، متمنية له التوفيق في مشواره مع الفريق وتحقيق الإضافة المرجوة.

من جانبه، عبّر الحارس بشير دلّة عن سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه بقميص “الباك”. وقال في أول تصريح له عقب انضمامه إلى النادي: “إن شاء الله أقدم موسمًا جيدًا، وأؤكد التحاقي بنادي بارادو.”

ويأمل نادي بارادو أن يشكل دلّة إضافة قوية لحراسة المرمى، بالنظر إلى إمكاناته والخبرة التي اكتسبها مع جمعية وهران، في وقت تسعى فيه إدارة النادي إلى تجهيز فريق قادر على المنافسة وتقديم موسم مميز في البطولة الوطنية.