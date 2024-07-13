بارادو يعلن التعاقد مع الحارس نسيم مرسلي

أعلنت إدارة نادي بارادو عن التعاقد مع الحارس نسيم مرسلي، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” ليكون خليفة للحارس توفيق موساوي.

و سبق للحارس مرسلي أن حمل عدد من ألوان الفرق الجزائرية التي كانت أبرزها مولودية البيض مؤخرا و فريق مولودية الجزائر، كما رحبت إدارة “الباك” بالحارس مرسلي التي قالت في شأنه “مرحبا نسيم في عائلتك”.

ويملك نسيم مرسلي إمكانيات كبيرة في حراسة المرمى، خاصة و أنه يتمته ببنية مونفولوجية كبيرة .

وكانت إدارة فريق النادي العاصمي قد أعلنت رحيل توفيق موساوي صوب نادي مولودية الجزائر قبل أيام فقط، في حين أعلنت هي الأخرى قبل أيام فقط رحيل نجم الفريق ياسين تيطراوي صوب نادي شارل لوروا البلجيكي.