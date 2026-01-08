بارادو يعود بنقطة ثمينة من سطيف وترجي مستغانم يتعثّر أمام البيض

أسفرت مباريات الجولة الـ15 من الرابطة المحترفة لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس عن نتائج متباينة، تميّزت بتعادلات مثيرة وفوز مهم أثّر على ترتيب الفرق في البطولة.

بملعب 20 أوت 1955، تعادل نجم بن عكنون مع أولمبي أقبو بنتيجة (2-2) في لقاء اتّسم بالندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة، حيث تقاسم الفريقان نقاط المباراة بعد أداء متكافئ.

وفي ملعب زكرياء مجذوب، حقق فريق مولودية البيض فوزا ثمينا على ترجي مستغانم بهدف دون رد، مكّنه من إضافة ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده، في مواجهة عرفت صراعا تكتيكيا وحذرا دفاعيا كبيرا من الجانبين.

أما بملعب 5 ماي 1945، فقد انتهت مباراة وفاق سطيف ونادي بارادو على وقع التعادل الإيجابي (2-2)، في لقاء مفتوح شهد تبادلا للهجمات وفرصا عديدة من الطرفين، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وتتواصل منافسات الرابطة المحترفة وسط احتدام الصراع على المراكز الأولى، مقابل سعي الأندية المتأخرة لتحسين وضعيتها في قادم الجولات