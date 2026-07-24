بارادو يعيّن كمال غربي مدربًا جديدًا

أعلن نادي بارادو، في بيان رسمي، عن تعيين الجهاز الفني الجديد للفريق الأول، تحسبًا لانطلاق التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي الجديد.

واختارت إدارة النادي كمال غربي لتولي منصب المدرب الرئيسي، وهو أحد أبناء بارادو، حيث سبق له حمل ألوان الفريق كلاعب، قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب، إذ أشرف على تكوين الفئات الشبانية بأكاديمية النادي لمدة تسع سنوات، واكتسب خلالها خبرة كبيرة في تطوير المواهب، قبل أن يخوض تجارب تدريبية مختلفة، كان آخرها قيادته لأولمبيك أقبو خلال الموسم الماضي.

وسيضم الطاقم الفني الجديد كلًا من زوبار أنيس في منصب المدرب المساعد، وبن مخلوف قصي مدربًا لحراس المرمى.

وأكدت إدارة نادي بارادو أن هذه التعيينات تندرج ضمن رؤيتها للتحضير بأفضل صورة للموسم المقبل، معربة عن ثقتها في قدرة الجهاز الفني الجديد على مواصلة العمل وفق فلسفة النادي القائمة على تطوير اللاعبين وتحقيق نتائج إيجابية، ومتمنية لأعضائه التوفيق والنجاح في مهامهم.