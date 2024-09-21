بارادو يفتتح موسمه الكروي بالفوز أمام أولمبي الشلف

افتتح نادي بارادو الموسم الكروي بفوز مثير امام نادي أولمبي الشلف بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جرى بملعب 20 آوت بالعناصر.

وسجل الهدفين المهاجم المتألق الذي افتتح عداده التهديفي، و يعتبر الهداف المؤقت للبطولة الوطنية التي انطلقت أول أمس بشكل تدريجي.

وبصم عادل بولبية على الهدف الاول في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعود من جديد و يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، ليبصم على ثنائية في بداية موسم، التي حتما ستعبد له طريف المنافسة بقوة على هداف البطولة.

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