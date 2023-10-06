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الرياضة

بارادو يفوز أمام إتحاد بسكرة بخماسية كاملة

بقلم عزيز طالبي
بارادو يفوز أمام إتحاد بسكرة بخماسية كاملة
بارادو
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تمكن نادي بارادو من الفوز بخماسية نظيفة أمام مستضيفه إتحاد بسكرة في مباراة اليوم الجمعة التي جرت ضمن فعاليات الجولة 4 من عمر البطولة.
وعرفت المباراة تألق لاعبي بارادو خاصة تيطاروي، و سجّل الخماسية كل من ايت عبد السلام و تيطراوي بثنائية وبوزيدة وكوحيلي.
إلى جانب ذلك، انتهت المباراة التي جرت بين مولودية وهران و نجم مقرة بالتعادل السلبي، التي ادارها الحكم انس عزرين.

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