بارادو يقصف بالثلاثية والساورة تفرض التعادل أمام مولودية الجزائر

أسفرت مباريات الجولة 16 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى عن مفاجآت من العيار الثقيل ابرزها فوز بارادو بثلاثية.

و كانت إحدى المفاجآت هو فرض شبيبة الساورة التعادل داخل قواعده مولودية الجزائر بهدف في كل شبكة.

كما اقتنص فريق شباب قسنطينة تعادلا امام مستضيفه اتحاد خنشلة.

في حين فاجأ نادي بارادو المستضيف نجم مقرة بالفوز عليه بثلاثية كاملة مقابل واحد.

وجاءت النتائج كالتالي:

ا خنشلة 1 – 1 ش قسنطينة

ن بارادو 3 – 1 مقرة

م الجزائر 1- 1 ش الساورة

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption