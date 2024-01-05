بارادو يقصف بالرباعية وسوسطارة تعود بفوز مثير أمام جمعية الشلف

أسفرت مباريات الجولة الـ 12 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج متباينة بين فرق تبحث عن التأكيد وأخرى تبحث عن رد الإعتبار.

و عرفت المباراة تحقيق نادي بارادو فوزا كبيرا برباعية مقابل واحد أمام إتحاد واد سوف، في فاجأ وفاق سطيف مستضيفه نجم مقرة بالفوز عليه بهدف مقابل صفر.

كما عرفت الجولة تحقيق نجم بن عكنون أول إنتصار في البطولة أمام مولودية وهران بهدفين مقابل واحد.

وعاد فريق إتحاد الجزائر بفوز كبير أمام المستضيف جمعية الشلف بعد تحقيق الفوز بهدف مقابل صفر.

نتائج المباريات:

إ واد سوف 1 – 4 ن بارادو

ن مقرة 0 – 1 و سطيف

ن بن عكنون 2 – 1 م وهران

ج الشلف 0 – 1 إ الجزائر

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