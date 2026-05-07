بارادو يكتسح “السياسي” بخماسية والساورة تدك شباك مستغانم برباعية

شهدت الجولة الـ27 من الرابطة المحترفة، اليوم الخميس، مباراتين مثيرتين، على مستوى صراع البقاء والمراكز المتقدمة.

أبرزها الفوز الكبير الذي حققه أتلتيك بارادو أمام ضيفه النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة. في لقاء احتضنه ملعب 20 أوت 1955.

وحقق أتلتيك بارادو انتصاراً ثميناً أبقاه في سباق البقاء، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر. ليبقى أول المهددين بالسقوط قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

ورغم الوضعية الصعبة، لا يزال نادي الأكاديمية يتمسك بحظوظه في البقاء، خاصة وأن الفارق عن الأندية التي تسبقه ليس كبيراً. ويتواجد اتحاد الجزائر في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، مع خمس مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مستقبل الرويسات المركز الثالث عشر بـ29 نقطة من 26 مباراة. علماً أن مواجهة مباشرة ستجمعه ببارادو في الجولة 29، قد تكون حاسمة في حسابات البقاء.

وفي لقاء آخر، واصلت شبيبة الساورة نتائجها الإيجابية، وأمطرت شباك ترجي مستغانم برباعية نظيفة، لتؤكد أحقيتها بالمركز الثاني.

ورفعت الساورة رصيدها إلى 50 نقطة، معززة وصافتها بفارق خمس نقاط عن مولودية وهران صاحب المركز الثالث، لتواصل الضغط في سباق المراكز المؤهلة للمنافسات القارية الموسم المقبل.

في المقابل، ازدادت وضعية ترجي مستغانم تعقيداً بعد هذه الهزيمة الثقيلة، إذ تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر. ليصبح قريباً جداً من السقوط إلى القسم الثاني هواة، مع اقتراب نهاية الموسم.