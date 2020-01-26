بارادو يلعب آخر حظوظه في كأس الكاف

يعود نادي بارادو، سهرة اليوم الأحد، لأجواء المنافسة الإفريقية، بمواجهة نادي سان بيدرو، أملا في الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور المقبل من كأس الكاف.

وستكون هذه آخر فرصة لأشبال المدرب فرانسيشكو تشالو، للبقاء في المنافسة، والحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور المقبل.

ويتوجب على نادي برادو، الظفر بنقاط آخر مبارتين له في هذا الدور، أمام سان بيدرو، وحسنية أغادير، وانتظار تعثر نادي إنييمبا النيجيري، لضمان تأهله للدور المقبل.

ويحتل ممثل الجزائر الوحيد في هذه المنافسة، المركز الثالث لمجموعته الرابعة، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطنتين فقط عن منافسه المباشر، نادي إنييمبا النيجيري.

يذكر أن نادي بارادو، يستظيف سهرة اليوم الأحد، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، نادي سان بيدرو، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من دور مجموعات كأس الكاف.