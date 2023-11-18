بارادو ينفرد بالوصافة وسوسطارة تعود بخيبة أمل من بسكرة

رفع نادي بارادو رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق نقطتين فقط، عن المتصدر مولودية الجزائر بعد فوز اليوم أمام نجم بن عكنون.

و حقق نادي بارادو فوزا كبيرا أمام النجم منذيل الترتيب، في المباراة التي جرت ضمن الجولة السادسة من الرابطة المحترفة.

كما سجل متوسط ميدان “الباك” ياسين تيطراوي هدف الثالث هذا الموسم. فيما فاجأ فريق أولمبي الشلف الضيف وفاق سطيف بعد الفوز عليه بثنائية مقابل واحد في المباراة التي جرت بملعب “محمد بومرزاق”.

كما خيب فريق سوطارة أمال أنصاره بعد عودته بخسارة قاسية أمام المستضيف إتحاد بسكرة، بنتيجة هدف مقابل صفر من إمضاء مصطفى زغنون.

النتائج كالتالي:

ن بن عكنون 0 – 1 ن بارادو

ج الشلف 2– 1 و سطيف

إ بسكرة 1 – 0 إ الجزائر

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